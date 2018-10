Guillermo del Toro dirigirá stop-motion de ‘Pinocho’

El muñeco de madera que desea a ser un niño de verdad tendrá una adaptación por parte de Netflix, para traer a la vida esta historia de cuento de hadas, el mexicano Guillermo del Toro es el elegido para llevar la versión stop-motion de Pinocho a la televisión.

Desde hace tiempo el cineasta quería estar a cargo del remake de Disney, pero las ideas Del Toro y la casa del ratón no coincidían, por lo que decidió cancelar su participación.

La historia pensada para Pinocho, transcurría en Italia durante la década de 1930. Creando una metáfora de los italianos y su vivencia la época política cuando Benito Mussolini e estaba en el poder. Hará la historia será posible por medio de Netflix, y será contada por animación stop motion e incluirá temas musicales.

“Ninguna forma de arte ha influenciado más mi vida y mi trabajo que la animación, y con ningún personaje en la historia he sentido mayor conexión que con Pinocchio”, dijo Guillermo del Toro, en un comunicado de prensa y agrego “En nuestra versión, Pinocchio es un alma inocente con un padre descuidado que se pierde en un mundo que no puede comprender. Comienza un viaje extraordinario que le permite profundizar en lo que representa su padre y el mundo real. He querido hacer esta película desde hace mucho tiempo”

La producción iniciará en este otoño, por lo que se espera que se estrene para finales del 2019 y principios del 2020.