‘La forma del agua’ entre los nominados a mejor guión por la WGA

viernes, 5 de enero de 2018

Los Ángeles.- Las películas La forma del agua (The shape of water), The Big Sick, Get Out, I, Tonya y Lady Bird fueron nominadas hoy para la categoría de

guión original por el Sindicato de Escritores de America (WGA, por sus siglas en ingles).

En mejor adaptación de guión fueron postulados

Call Me by Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly’s Game y Mudbound.

Entre los nominados a mejor guión documental están

Betting on Zero, Jane, No Stone Unturned y Oklahoma City.

Los ganadores se conocerán en ceremonias simultáneas

en Los Ángeles y Nueva York el próximo 11 de febrero.