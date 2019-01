Las 12 mejores películas de 2018, según Guillermo del Toro

Madrid.- ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro se convirtió en una de las películas más aclamadas de 2017, haciéndose el Premio Oscar a Mejor Director y Mejor Película. El cineasta está inmerso en nuevos proyectos, pero ha hecho un hueco en su apretada agenda para revelar sus películas favoritas de 2018 en Twitter.

Entre sus favoritas se encuentran ‘Roma’, dirigida por el también mexicano Alfonso Cuarón; y ‘La balada de Buster Scruggs’, de los hermanos Coen. La lista también incluye otros aclamados títulos como ‘Nunca estarás a salvo’ (You were never really here) o ‘First man’. Sin dejar rastro, ‘Mandy’, ‘The Rider’, ‘Sorry to bother you’, ‘First reformed’ o ‘Killing’.

El cineasta también ha elegido dos esperados filmes, aún no estrenados en México: ‘Van Gogh, a las puertas de la eternidad’; y ‘La favorita’, de Yorgos Lanthimos. Un total de 12 películas, aunque Del Toro aclaró que todavía le quedaban por ver algunos de los títulos más destacados del pasado año.El cineasta tiene una filmografía tan diversa como sus películas favoritas, y ha brindado al público historias fascinantes de fantasmas, fantásticas parábolas políticas y hasta una historia de amor entre un monstruo y una humana. Del Toro también ha realizado adaptaciones de cómics como ‘Blade II’ y sus dos películas de ‘Hellboy’, aunque ha admitido que es probable que no regrese al género de superhéroes en el corto plazo.

“Hicimos esas películas porque eran escasas y, pensé, una rareza”, explicó Del Toro durante un encuentro con usuarios de Reddit. “Hoy es diferente. Yo también soy diferente. Creo que mi interés está en otra parte”, aseguró el director sobre su incursión en el cine de superhéroes.

Actualmente Del Toro está dirigiendo una adaptación de acción real del clásico de Disney, ‘Pinocho’. Pero a juzgar por sus palabras será una versión muy distinta a la de animación, ya que el cineasta se ha inspirado también en el monstruo de Frankenstein.

“Es una criatura creada de manera no natural por un padre del que después se distancia. Él entonces conoce el fracaso, el dolor, la soledad”, contó Del Toro en una entrevista a The Hollywood Reporter.

El director está trabajando en otros proyectos como la adaptación del libro ‘Relatos escalofriantes para contar en la oscuridad’, además de una nueva versión de ‘Dr. Jekyll’ y ‘Mr. Hyde’.