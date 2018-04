Mexicanos van por la Palma de Oro en Cannes

viernes, 6 de abril de 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 12 de abril se dará a conocer en París la programación oficial del 71 Festival de Cannes con la tradicional rueda de prensa en la que el director artístico del certamen galo, Thierry Frémaux, confirmará cuáles son los filmes elegidos para la Competencia Oficial de este año en el que el Jurado estará presidido por Cate Blanchet.

Por lo pronto, se confirma que la nueva película interpretada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, Everybody knows, del director dos veces ganador del Oscar Asghar Farhadi, es la elegida para inaugurar el Certamen. Este drama, que es la primera película española del iraní, sin duda dará mucho de qué hablar.

El octavo largometraje de Farhadi es un thriller psicológico que sigue a Laura (Cruz), quien vive en Buenos Aires con su esposo e hijos, y que regresa en ocasión de una fiesta familiar a su pueblo natal de España.

Un acontecimiento imprevisto sacudirá su vida: la familia, sus secretos, sus vínculos y sus tradiciones marcarán la trama.

Mientras el gran día llega, los críticos del mundo ya comenzaron las apuestas. Entre los nombres que se barajan está el de la directora francesa Claire Denis con una película de ciencia ficción llamada High-Life protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche.

Dos mexicanos figuran en la terna: Alfonso Cuarón con Roma, su última cinta filmada en México y Carlos Reygadas con Where life is born.

El polémico Lars Von Trier que fue declarado persona “non grata” en el Festival de Cannes 2011 por sus desafortunados comentarios acerca de Hitler en la rueda de prensa de Melancholia podría volver gracias a su obra The House that Jack Built.

De ser así correrán ríos de tinta al respecto y habrá que ver si la justicia francesa le permite al director danés pisar suelo galo o si la película tendría que presentarse sin él.

La quietud, un drama del argentino Pablo Trapero suena fuerte en las quinielas así como Naomi Kawase (Vision), Harmony Korine (The Beach Bum) y Terry Gilliam (The man who killed Don Quixote).

El niño favorito de Cannes, Xavier Dolan, ganador del Premio del Jurado por Mommy y del Gran Premio por It’s only the end of the world, podría volver con The life and death of John F. Donovan, interpretada por Natalie Portman, Susan Sarandon, Jacob Tremblay y Bella Thorne.

También se habla mucho de Damien Chazelle que después de su La la Land ha vuelto a trabajar con Ryan Gosling en la biopic del astronauta Neil Armstrong llamada First man.

Domino, de Brian de Palma, Birds of passage, del colombiano Ciro Guerra o Loro, de Paolo Sorrentino podrían tener un ticket en la terna.

Este año el Festival se celebrará una semana antes de lo habitual (del 8 al 19 de mayo).

A un mes de empezar, Cannes ya arrancó interés y polémica no sólo por la expectación de las películas sino porque también anunció que este año no permitirá a las estrellas ni a los invitados hacerse selfies en la alfombra roja.

Tampoco se permitirá que filmes producidos por Netflix u otras plataformas digitales concursen por la Palma de Oro, para evitar los problemas del año anterior en el que Netflix presentó Ojka y The Meyerowitz Stories, generando abucheos entre los asistentes a las proyecciones y conflictos de intereses con las salas de cine francesas.