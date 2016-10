Presentan con éxito el Concierto UAT Musical

Lunes, 10 de octubre de 2016

Partiendo de la idea de que no hay nada como la música porque es parte de la historia humana, el “Concierto UAT Musical 16 #emociones” se convirtió en un instrumento de promoción de valores como el amor, la paz y la gratitud, al presentar en esta capital dos exitosas funciones teniendo como escenario el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas.

Ante cientos de personas que llenaron el teatro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas mostró una vez más el talento escénico de músicos, cantantes y bailarines de las distintas Facultades y Unidades Académicas, que brindaron al público su magistral actuación.

Bajo la Dirección General de Juana Adela Tamez Haces, titular de Difusión Cultural de la UAT, el Musical 16 # emociones estuvo integrado por estudiantes de las Facultades de Enfermería, Trabajo Social, Derecho, Ciencias de la Educación, Comercio, Agronomía, de la Preparatoria 3, así como del Colegio Surval, que en todo momento entusiasmaron a los asistentes en los diferentes temas que interpretaron.

Temas como La vida es un vals, Shake is off, Bailando, Toda de ti, Aquí estoy, Nota de amor, No te guardo rencor, Treasure, See you again y otros, encendieron los sentimientos y emociones del público.

Algunos de los autores de los temas son originales de: Diego Torres, Taylor Swift, Randy Malcom, Adrianna Foster, Claudia Brant, Carlos Vives, Franco Escamilla, Peter Gene Hernández, Cameron Thomaz y fueron ejecutados por los jóvenes músicos Mariella Anahí Reyes, Miguel Alejandro Martínez, Alberto Margil Ramírez, Alma Zamira Requena, Ricardo Hernández Reyes, Carlos de Jesús Campos, José María Villarreal y Vicente Salazar Infante.

Como cantantes actuaron: Ana Karen Castillo, Blanca Lilia Ramírez, Dulce Yesenia Campos, Ramoncita Navarrete Covi, Vanessa Anahí García, Andrea Padrón Rosas, James Alejandro Reyes, Javier Azareel de la Rosa, Jonathan Alejandro Henríquez y José Enrique Castillo, quienes se lucieron pues, en un tema dedicado a la frontera, interactuaron e hicieron participar a los asistentes.

En el evento se contó con la presencia del titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAT, Bernabé Nakashima Corona, quien acudió con la representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río.

En este marco, la Directora de Difusión Cultural, Juana Adela Tamez, agradeció la presencia del público y valoró positivamente la colaboración de Norma Laura Barrientos, Kristal Lucio Gómez, Tere Cuéllar, Rafael Perera, Albino Gómez, Roberto Escobedo, Mar Alejandra Muñiz y Héctor Villafranca quienes participaron con eficiencia en la producción.

Reconoció el importante respaldo que ha dado el Rector Enrique Etienne para promover los valores artísticos universitarios y extendió su agradecimiento a los padres de familia, a directores y coordinadores de cultura de las facultades participantes, a los maestros José Manuel Ponce, Braulio Hiram del Ángel, Jesús Náñez Alanís y a los profesores y estudiantes que han participado en el concierto durante los recientes 20 años; y además reconoció la colaboración del Gimnasio de la UAT y del Centro Cultural Tamaulipas.