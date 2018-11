Rodarán nuevas cintas de Shrek y Gato con botas

LOS ÁNGELES, EU.- Shrek y Gato con botas tendrán nuevas versiones de la mano de Chris Meledandri, responsable de la franquicia Mi villano favorito, informó la edición digital de Variety.

El estudio Universal Pictures ha pedido a Meledandri que encuentre nuevos hilos narrativos para el popular ogro y el felino espadachín, que hasta ahora han aparecido en varias películas de DreamWorks Animation.

Meledandri señaló que su intención es mantener a los mismos actores que prestaron sus voces a los personajes en las cintas anteriores (Mike Myers y Antonio Banderas, así como Eddie Murphy, que encarnó a Donkey).

“Se podría hacer una reinvención completa, pero me tira mucho la nostalgia y quiero volver a esas caracterizaciones”, admitió el cineasta. “El reto para nosotros es encontrar algo que no parezca simplemente otra película más de una serie de secuelas”, agregó.

Esta decisión llega después de la compra de DreamWorks Animation por parte de Comcast en 2016, una operación por valor de 3.800 millones de dólares.

La franquicia Shrek está compuesta por cuatro películas: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007) y Shrek Forever After (2010). Más adelante se lanzó el “spin-off” (filme derivado) Gato con botas (2011), protagonizado por Antonio Banderas y Salma Hayek.

Esas cintas recaudaron más de 3.500 millones de dólares en todo el mundo.