Tráiler de ‘El Rey León’ es el segundo más visto de la historia

Madrid— El tráiler del remake de El Rey León (The Lion King) ha conseguido convertirse en el segundo más visto de la historia en el día de su lanzamiento. El teaser se publicó en Acción de Gracias, el 22 de noviembre, y alcanzó una suma de 224, 6 millones visualizaciones en sus primeras 24 horas. Esta cifra tan solo la ha superado el tráiler de Vengadores: Infinity War, que tuvo 238 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

Disney ha mostrado su “orgullo” ante este hito y ha agradecido a los fans su participación, al lograr que sea el tráiler de la compañía más visto de la historia.

To the entire pride: Thank you for helping the teaser trailer for #TheLionKing become the most-viewed Disney trailer debut ever as it reached a record-breaking 224.6 million global views in 24 hours! pic.twitter.com/HSmWxS9YQp

— Disney (@Disney) 24 de noviembre de 2018

“Con todo nuestro orgullo: ¡gracias por ayudar a que el teaser del tráiler de El Rey León se haya convertido en el tráiler debut más visto nunca de Disney, al conseguir romper el récord con 224,6 millones de visualizaciones en todo el mundo en 24 horas!”, dice el tuit.

Con esta publicación, cualquiera diría que Disney se ha olvidado de que Marvel, productora de Vengadores, también pertenece a su compañía.

Como ocurrió con la reedición de El Libro de la Selva, Disney sigue desarrollando su estrategia de actualizar y reinventar sus clásicos para atraer a una audiencia más joven y a aquellos nostálgicos que ya disfrutaron de las versiones originales en su época de estreno.

El remake del clásico animado de 1994 está dirigido por Jon Favreau y, en su versión en inglés, cuenta con las voces de Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor y James Earl Jones.

El Rey León (The Lion King) se estrenará en julio de del año que viene.