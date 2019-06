A favor de educar a hijos con nalgadas

Leticia Calderón tiene dos hijos con el abogado Juan Collado: Carlo y Luciano, a quienes dice les dará sus nalgadas correctivas.

En su propia experiencia, la actriz recuerda que en cuanto a educación se refiere, sus padres fueron muy estrictos y su mamá sí le pegaba, pero no es algo que lamente, de hecho, ella dice que va a comenzar a pegarles a sus hijos si es necesario.

«Hasta ahorita no les he pegado, ya voy a empezar, ya se los advertí. La preadolescencia es un buen punto para empezar a pegarles pero a lo mejor Carlo me contesta feo y le digo ‘a la otra que me hables feo te voy a reventar el hocico’ y ya no hay una segunda porque lo entendió”.

Se dijo en desacuerdo a las críticas en cuanto a las formas de educar a los hijos, porque en su caso, consiente mucho a los suyos, pero cuando hay que regañarlos, lo hace sin dudar.

En general, la actriz dice que procura que sus hijos tengan una relación cordial con su padre, quien no ha tenido injerencia en su educación porque ella los ha formado desde bebés.

«Yo siempre he propiciado el respeto hacia su padre, el cariño se lo tiene que ganar él. Nunca les hablo mal de Juan, a lo mejor tampoco bien porque no es mi papel. Mis hijos tendrán su propia idea de su padre, no me gusta influenciar, pero lo que sí es que los respeto”. (El Universal)