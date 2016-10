A Laura Zapata le echan al Procurador

Miércoles, 12 de octubre de 2016

Ciudad de México.- Laura Zapata no piensa gastar su energía en cosas corrientes y vulgares como las acusaciones que hizo Niurka Marcos por las amenazas de muerte que recibió por parte de sus fans.

“Hasta en las perras hay razas y mi mundo es de cultura, letras y no de basura”. Laura Zapata da la cara y habla sobre la demanda que Niurka Marcos interpuso ayer en su contra, luego de que recibió amenazas de muerte por parte de un seguidor de Zapata, a raíz de las declaraciones que Niurka hizo sobre la primera actriz, a quien insultó y tachó de tenerle envidia a su hermana Thalía.

“Yo estoy en mi vibración y ella está en una vibración muy baja, y me quiere jalar a su infierno; pero yo estoy en el cielo. Yo no soy quien la ha estado amenazando, los seguidores de mis redes sociales son los que la están amenazando, porque ella fue la que se metió al infierno. Ella vive en el infierno, abre sus puertas y se le meten los demonios, por eso es que le llegan a ella esas amenazas. Ahora sí que yo no tengo nada que ver en esa historia de amenazas, yo soy responsable de mis actos, de mis palabras, de lo que pienso y no de lo que hagan o digan otros”.

Sobre la demanda que Niurka ha puesto en contra de Laura Zapata, para hacerla responsable de las constantes amenazas de muerte que ha recibido, expresó lo siguiente. “Sus palabras no es algo que quiero oír y mucho menos pienso responder. Las personas tienen vibraciones y la vibración de Niurka no encaja en mi mundo. El mundo de ella no es el mío, mi mundo es otro. Soy una actriz reconocida por Bellas Artes, interesada en letras, en el arte, en la música; ese es el mundo que me interesa, y no el del escándalo y los insultos. Los perros ladran y no me voy a enojar con un perro que me ladra, porque es lo único que sabe hacer. No me pienso prestar a seguirle el juego a cosas tan vulgares y corrientes como esas”.

Zapata no pretende dedicarle tiempo a las declaraciones que ha hecho Niurka, en donde ha señalado que si le llegara a suceder algo, Zapata será la responsable.

“Yo no tengo que amenazar a Niurka; mi tiempo está ocupado en varias actividades como leer en Bellas Artes, preparar mi disco, mi personaje para mi nueva telenovela y lo mejor es que estoy siendo reconocida por todas las instituciones de arte en México. ¿Tú crees que le voy a prestar tiempo a esas declaraciones y amenazas de una demanda? Yo no tengo tiempo para entretenerme en el basurero. No me gusta prestarle tiempo a la basura, vulgaridades y a las cosas corrientes. Siempre he pensado que hasta en las perras hay razas y yo estoy en otro nivel, simplemente feliz”.

