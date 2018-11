A Lucero le parece ridículo ocultar su edad

A pesar de que para varias de sus colegas la edad es un tema tabú e inclusive recurren a tratamientos para ocultar el paso de los años, para la cantante eso es algo imposible.

“Nunca una persona de 50 va a parecer de 20, y nunca una de 70 va a parecer de 50, no se puede, es que por más que planchas las arrugas, y te pongas quien sabe que, siempre va a parecer que tienes 60 y que te quieres ver de 30, y me parece un poco ridículo”.

Por otra parte, y a pesar del auge que en este momento tienen las bioseries, y que muchas estrellas han accedido a contar su vida en un proyecto de este tipo, Lucero declina esta posibilidad, pues afirma que no le interesa.

Sin embargo, la artista reveló que no por eso critica a sus colegas que sí lo hacen, ni mucho menos se enoja porque su nombre aparezca en esas producciones. “Es inevitable que me mencionen en otras series porque existo en esa época que se retrata, no es si me gusta o no, simplemente es parte de mi vida pública y lo acepto”, dijo.

Pero al hablar de ella, las cosas cambian. “El tema de hacer una bioserie de mi vida no es algo que vea llamativo, la verdad no me interesa, ¿qué se contaría?, la gente conoce la historia de mi vida”, comentó.