A Yalitza Aparicio la fama repentina no le ha traído dinero

Tras su éxito en la película “Roma”, que la ha llevado a estar nominada al Oscar a mejor actriz, Yalitza Aparicio ahora disfruta de fama y reconocimiento, aunque al parecer es lo único que la película de Alfonso Cuarón le ha dejado, ya que contrario a lo que se podría pensar, la oaxaqueña asegura que no tiene dinero.

“Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. (“Roma”) es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad”, dijo la ex profesora de preescolar en entrevista con Oscar Mario Beteta.

Yalitza también dijo en la entrevista que estaba “sorprendida” por la manera como se manejan los medios, publicando noticias falsas y poniendo en su boca frases que ella no dijo: “A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron. Me sorprende llegar a un punto de decir, ‘he vivido en un mundo de engaños, donde no todos los medios dicen la verdad’. Ha sido bueno estar aquí y descubrirlo, (así) por lo menos puedo decirle a mis papás, ‘no creas en todo lo que lees’ ”, sentenció.

La actriz también negó que tenga planeado mudarse a Los Ángeles, como se ha especulado.