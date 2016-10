Aclara Lucero que ella vetó a Televisa y que nunca ha tenido exclusividades

La cantante Lucero declaró que Televisa no la vetó, sino que fue ella quien vetó a la televisora y además nunca ha tenido contratos de exclusividad.

Durante una reciente conferencia de prensa, para hablar de su conducción en los “Latin American Awards”, a la intérprete le preguntaron acerca de su salida de Televisa.

“Es que me dio risa porque el otro día me dijeron: ‘oye te vetaron en la televisora’; y dije ‘no, yo veté a la televisora’ … A mí afortunadamente nadie me veta, afortunadamente tengo la libertad de poder trabajar donde yo quiera, y no tengo… nunca he tenido un contrato de exclusividad con nadie”, dijo Lucero en declaraciones reproducidas en el programa “Todo para la Mujer”.

También mencionó que considera obsoletas las exclusividades: “Yo pienso que las exclusividades limitan y no dan la oportunidad de trabajar donde quieres”.

ME GUSTA CRECER

La cantante se dijo afortunada de poder trabajar donde quiera y tenga buenos proyectos que la hagan crecer como artista.

“Cuando yo empecé mi carrera, hace 36 años, no existían las redes sociales, no había celulares, no había creo el 95 por ciento de inventos que hoy existen… yo he tenido que evolucionar también y yo no me pienso quedar atrás, es por eso que a mí me gusta crecer y cambiar, también ir con los cambios que van sucediendo a mi forma de vida y viceversa”, señaló.