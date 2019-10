Acusan a Derbez de ‘sentirse’ extranjero en su propio país

Ciudad de México.- La fama puede volver locas a las personas más cuerdas y convertirlos en arrogantes.

Justo esto piensan los fans de Eugenio Derbez quien últimamente ha hecho declaraciones desagradables sobre su país.

Y esta vez, nuevamente fue presa de la controversia tras declarar en una entrevista que le daba miedo visitar México, país donde nació y vivió (prácticamente toda su vida), pero ahora le causa problemas visitar.

Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad’, expresó Derbez.

Esta de sobra decir que dicha declaración provocó que sus seguidores (y detractores) lo criticaran afirmando que ya se le había subido la fama, que ya se sentía gringo y qué tipos como él sólo eran mexicanos por conveniencia.

‘Qué asco con este tipo, cada vez más insoportable’, ‘Qué mal plan ahora ya muy creído’, ‘Que se quede allá, aquí los mexicanos no lo queremos’, ‘Viejo payaso, ni inglés sabe hablar bien y pateando el pesebre’, ‘Insoportable y ridículo’, fueron algunos de los muchos mensajes negativos que recibió el actor.