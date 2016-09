Acusan a Pablo Montero de padre desobligado

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

Otra vez Pablo Montero está en el ojo del huracán, ya que se le señala como un padre desobligado, pues hace unas semanas su hijo Pablito, que procreó con Sandra Vidal, hizo su Primera Comunión y, el cantante no aportó un solo peso para la celebración, sólo hizo acto de presencia.

“Sandra es muy buena madre, si el señor no quiere ser parte del niño, la madre no se puede poner minifalda porque se le ven los huevos”, dijo en exclusiva para BASTA! Luzelba, quien es compañera y amiga de Sandra Vidal en el reality show Rica, famosa, latina.

Luzelba asegura que Sandra ha sacado sola a su hijo, pues Montero además de no ir a visitar a Pablito, tampoco da una pensión económica, pues además de que fue de pisa y corre a la celebración, dejó que su ex corriera con todos los gastos.

“Le pregunté si este señor la había apoyado con algo y ella me dijo que no, que todos los gastos corrieron por ella, sólo estuvo en la Comunión, mas no en la fiesta, rapidito él se fue porque tenía un concierto”.

Así quedan claro cuáles son las prioridades del cantante Pablo Montero, quien decidió no cancelar sus presentaciones, ni pasar tiempo con su hijo y sólo mandar familiares en su representación a la fiesta.

“Sí se me hace una falta de respeto que, además de no aportar, el señor estuviera sólo en la iglesia”, comenta Luzelba, quien por cierto tuvo una pequeña diferencia con Sandra Vidal por llamarle bastardo a su hijo Pablito.

“Surgió una plática donde Sissi pregunta qué opinamos de que Sandra tenga un hijo de Pablo que no fue dentro del matrimonio y la estúpida de yo dije que el niño era un bastardo. No fue mi intención molestar a Sandra y menos ofender a Pablito, yo le expliqué a Sandra el contexto fuera de cámaras porque no quería que nadie le contara y me sentía muy mal. Yo entiendo que no le gusta a Sandra que Pablito conviva con las niñas de ese señor y es en algo en lo que yo no me debo de meter”, concluyó Luzelba.