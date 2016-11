Adrián Uribe huye del país

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

Ciudad de México.- El sábado pasado el actor Adrián Uribe fue despojado de un costoso reloj en el restaurante Punta Arena de San Ángel, en la CDMX. Acompañado de su mánager y su hijo, el comediante no tuvo más remedio que entregar sus pertenencias a dos hampones que entraron al lugar con pistola en mano. Por fortuna nadie salió lastimado.

Así lo compartió en exclusiva para BASTA! “El sábado como a las seis de la tarde, llegaron directamente con nosotros unos ladrones, nos quitaron los relojes a mi mánager y a mí, pero lo que más me espantó es que también estaba mi hijo, Gael. Eran relojes que sí tienen un valor alto, por eso los ladrones iban sobre ellos. La verdad que sí he pensado en irme al extranjero, porque quiero la tranquilidad de mi hijo y de mi familia; pero vamos a ver qué pasa, en algún momento sí he pensado en irme al extranjero”.

Tras el asalto, el comediante fue a denunciar los hechos. “Fui a poner mi denuncia, porque generalmente los ciudadanos no lo hacemos; y pues cuando agarran a tipos así los dejan libres porque no hay una denuncia previa. Creo que ahora ya voy a usar el reloj de El Vítor, el pirata, y trataré de andar con cuidado. Es la tercera vez que me asaltan”.

Adrián dijo que también asaltaron a otros clientes. “Sólo he recibido una llamada por parte de las autoridades, que me dicen que van a dar con los responsables, ya se tomó la iniciativa de que se van a colocar cámaras en ese establecimiento. La Procuraduría ya está investigando el caso, ya pidieron videos para checar por dónde se fueron los ladrones, para checar todo el modus operandi de estos sujetos”, finalizó Uribe.