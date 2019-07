Afirma que Frida Sofía le robó el novio

La modelo Yolibeth Enríquez, denunció muchas incongruencias por parte de Frida Sofía, ya que señala que el discurso que ha venido expresando en los últimos meses, en relación a que su madre no ha sido leal y que no ha respetado a sus novios, no lo ha aplicado en su vida, tanto que ha dejado la interrogante de que si su madre tuvo encuentros amorosos con sus exparejas.

“Frida fue mi mejor amiga, llegó a vivir a mi departamento como una compañera y ahí nació una gran amistad y se volvió parte de mi familia y llegó al grado de decirle madre a mi mamá… Dormimos juntas y nos contábamos todo, pero un día nos invitaron a Acapulco amigos en común y yo iba a ir con mi novio, finalmente mis papás no me dieron permiso y ella, pues como no les pedía permiso a sus papás, fue… Cuál fue la sorpresa que ahí me di cuenta que la mujer que me decía que me amaba, que era su hermana y que era de sus personas favoritas, era realmente una mujer que no conoce la palabra lealtad, pues ella en ese viaje coincidió en ese entonces con mi novio y fue ahí donde empezaron andar”.

Fue hasta que por medio de un paparazzi que le hicieron a la hija de La Guzmán, que se dio cuenta que Frida tenía un romance con su novio.

“Los descubrí en una revista besándose, mi familia lo vio antes que yo y la verdad me dolió mucho, le pedí que se fuera de mi casa y de mi vida… Argumentó que habían estado juntos porque estaba borracha y luego sé que terminaron saliendo”.