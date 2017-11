Alejandra Ávalos confirma ‘catálogo sexual’ en Televisa; dan mdp por noche+video

Kate del Castillo destapó el supuesto catálogo en que se ofrecía a actrices de la televisora de Chapultepec a ‘gente que mete dinero… quienes compran los tiempos de aire’, afirmó. Ahora Alejandra Ávalos confirmó la existencia.

“Una vez que una chica me llamó a mi casa diciéndome que había un catálogo… Me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar; muy amablemente le dije que yo no me manejaba bajo esos estándares sexuales o de favores sexuales”, señaló en entrevista para Sale el Sol.

De acuerdo con la actriz y cantante, como parte del ofrecimiento para convencerla, le manejaron cifras ‘importantes’.

“Ella me manejaba cifras muy importantes como para que uno accediera, hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa… Yo respeto mucho a las personas que se dedican a eso, pero no, yo no accedí a participar”.

Precisó que “eso ya fue como hace unos 30 años, unos 25 años; yo la verdad no me atrevería a estar diciendo esas cosas, porque hay muchas compañeras involucradas que también son amigas mías, compañeras con las que he trabajado, que yo respeto sus decisiones”.

En la conversación que se difundió en el espacio Pájaros en el Alambre, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Ávalos recordó que hace cinco años enfrentó algo similar.

“Me habló otra persona diferente, ya de la nueva camada, para decirme más o menos que si me prestaría a hacer eso y le dije que no, porque obviamente ha habido personas que me han solicitado, pero le dije que yo desgraciadamente no jugaba a ese juego.