Alejandra Guzmán cuenta detalles de sus diferencias con Sylvia Pasquel

Alejandra Guzmán sigue manifestando su postura de no involucrarse en los problemas que tiene su hija Frida Sofía contra Michelle Salas y Sylvia Pasquel; sin embargo, no dudó en revelar que su relación con esta última es mínima, a pesar de ser hijas de Silvia Pinal.

Durante la entrevista que brindó al programa “Un nuevo día”, la llamada “Reina de Corazones” comentó: “yo con Sylvia siempre he sido una hermana, es mi media hermana mayor, yo con ella no he tenido tanta convivencia, entonces si he tenido uno que otro pleito”.

Profundizando en el controversial tema, subrayó: “por ejemplo, por una portada que sacaron “Las Pinal”, y no nos invitaron ni a mí, ni a Frida, ni a Luis Enrique, ni a sus hijas, pero digo, bueno yo sé que soy Pinal, sé que mi hermano es Pinal y a mi nadie me va a quitar lo que tengo, pero no me peleo por esas cosas porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, porque me ocupo de escribir, de pintar, de mi salud, me acaban de operar a mí también”.

De esta forma, es como Alejandra deja en claro que, a pesar de no mantener una relación cercana con parte de La Dinastía Pinal, ella prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales y salvaguardar su salud, antes de enfrascarse en una guerra de declaraciones, tal como lo ha hecho su hija en las últimas semanas.