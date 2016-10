Alejandro Camacho revela que padece cáncer

Viernes, 21 de octubre de 2016

Alejandro Camacho reveló que padece cáncer de piel desde hace tiempo, por lo que se cuida mucho de no exponerse al sol.

El actor comentó en el programa ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo: “Lo tengo en la cara, ya me lo habían diagnosticado desde hace algunos años y estoy cuidándome, no tomo el sol y uso protector solar, no me expongo”.

“Y acostumbraba rociarme de refresco para que el bronceado fuera más intenso”, confesó Camacho, excesos que se cometen cuando no sabemos los riesgos a la salud que eso conlleva.

