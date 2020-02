Alejandro Fernández habla de sus adicciones, su vida amorosa y por qué se dejó las canas

Alejandro aseguró que en su vida sentimental “todo (está) bien” y “estoy perfectamente”, por lo que entre risas pidió a las interesadas en su corazón: “Que me busquen, les voy a pasar mi teléfono”.

El hijo de Vicente Fernández también habló sobre su consumo de alcohol, y es que durante los últimos días se especuló sobre su presencia en los escenarios con algunas copas de más.

“Bien (su comportamiento), siempre me porto muy bien. Alguna copita de vino sí me echo. Ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca, estoy súper bien y estoy mejor que nunca”, dijo el cantante antes de negar que no toma tequila.

En confianza con la presentadora de Univisión conocida como “La flaca”, el cantante explicó sus motivos para dejarse las canas y hasta de lo que debe mejorar en su vida.

“Yo (decidió dejarse el cabello canoso), me dio mucha flojera (cambiar su aspecto)”, señaló antes de asegurar que tiene mucho que modificar pero “trato de dar lo mejor de mí”.

El año pasado estuvo plagado de escándalos para Alejandro Fernández, quien está seguro que la tormenta ya pasó: “Fue un año muy duro, pero siempre vimos hacia el horizonte y este año se alineó todo, se alinearon los planetas».

Hecho en México es el nombre del más reciente disco del “Potrillo” y de la gira de conciertos con la que recorrerá México, Estados Unidos, Europa y por primera vez Canadá. Los boletos comenzarán a venderse este 14 de febrero.

Este álbum marca el regreso de Alejandro Fernández al género regional mexicano, con el que busca rendir un homenaje a la música de mariachi y ranchera, característica en su familia y en el resto del país.

“Desde que nací he estado rodeado de la música. Estoy hecho para compartir con el mundo lo que tengo: mi voz y mi música. Estoy hecho de los aplausos en cada plaza, de las largas noches en un estudio, de la emoción de estar en un escenario con mi público. Estoy hecho de la alegría de mis hijos. Estoy hecho del cariño de mi padre. Estoy hecho del cariño y amor que mi padre me inculcó. Estoy hecho de trabajo, orgullo y de ganas. Estoy hecho de cada uno de ustedes. Estoy hecho de México”, explicó Alejandro Fernández en el video promocional de la gira que iniciará el próximo 21 de febrero en el Auditorio Nacional.