Alejandro Fernández y el secreto que guardaba de él su exmujer

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, da a conocer un secreto de su unión matrimonial con él.

Solamente algunos allegados a ellos lo sabían, y hoy lo hace público ella. América comentó que ambos siempre han tenido gusto por la música, y que cuando ella tenía 14 y el 15 años, cuando estaban juntos cantaban y tocaban algún instrumento.

América Guinart estuvo en el portal de noticias La Saga, con Adela Micha, acompañando a su hijo Álex Fernández, quien fue entrevistado por ella, y es en una intervención repentina que América habla de ese secreto que guardaba respecto a ella y a Alejandro Fernández, y nunca antes había contado en público.

Cuando me dijo (Alejandro Fernández) ‘me voy a dedicar a cantar’, yo le dije ‘ok, bye. Yo no me caso’”, comentó América.

Pero tiempo depués, Alejandro Fernández, El Potrillo, hijo de don Vicente Fernández, y ella, formalizaron su relación, se casaron y tuvieron tres hijos, entre ellos Álex, quien recientemente se está lanzando como cantante con el apoyo de su famoso abuelo.

América Guinart compartió su vida con Alejandro Fernández de 1992 a 1998, y decidieron separarse. Su divorcio se dio en buenos términos y hoy en día su relación es excelente, amistosa, y están al pendiente de la educación y lo que ocupan los hijos que tuvieron en común.

En alguna entrevista para Ventaneando, América dijo que lo que más le gustaría es que Alejandro pudiese encontrar el amor en otra mujer y que fuera feliz.

A mí me gustaría verlo con una pareja, una buena mujer obviamente, que lo haga feliz y que sea una buena mujer para que aporte cosas buenas también a mis hijos.”