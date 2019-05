Alfredo Adame corre de casa a su hijo por llamarlo “mentiroso”

Alfredo Adame no se aleja de los escándalos; esta vez tuvo una fuerte discusión con su hijo mayor, Diego, a quien corrió de su casa por llamarlo mentiroso.

El actor declaró: “Me faltó al respeto, fue a mi casa y me dijo mentiroso, y lo corrí de mi casa. A mí no me va a decir mentiroso, tengo honor”, dijo Adame a la revista Tvnotas.

Adame asegura que él les dio buena educación: “Yo los eduqué perfectamente bien, de mí recibieron todo lo bueno, la parte económica, todo, ya si le dio al otro por apoyar a la mamá pues bien, pero no le puedes faltar al respeto a tu padre”.

Diego por su parte asegura que tuvo que tomar terapia después de todos los conflictos vividos en casa por los problemas de sus padres: “Hubo actitudes que estaba adoptando de él, sentí miedo de convertirme en alguien como él. Al final, gracias a las terapias, entendí que eso no tiene que pasar, soy un individuo completamente diferente, voy a cometer mis propios errores, voy a tener mis propios patrones como todo ser humano”.