Alfredo Adame le dice a Penélope Menchaca que no se meta con él

Vaya advertencia se llevó la conductora Penélope Menchaca por parte de Alfredo Adame y es que había dicho que el actor se levantaba cada mañana pensando con quien decidiría pelear esta vez comentario que causó risa.

Pero a quien no se le hizo nada cómico fue al mismo histrión quien aprovechó las cámaras de Venga la alegría para mandarle un pequeño recado a Menchaca, quien no se imaginó que Alfredo le contestaría con su peculiar forma de hacerlo.

«Penélope está mal está equivocada en la vida y hoy en la mañana dijo pues yo creo que Adame se levanta y dice con quién me peleo, no pues yo creo que está mal y se deja llevar por comentarios de la gente porque yo no me levanto pensando a quién molesto, no, yo me levanto pensando a quién le hecho la mano a quién apoyo a quién ayudo, a quién hago un bien a quién este todo me voy al gimnasio y todo ese rollo…», dijo Alfredo.

Por si fuera poco el también conductor finalizó asegurando con su humor ácido que Penélope nunca ha estado en su habitación como para decir que el se levanta todos los días pensando con quién pelear.

«Además no recuerdo haberla visto entre las cuatro paredes de mi habitación como para que pueda calificarme a mi, si no pues me voy a poner a calificarla yo también a ella y entonces pues vamos a acabar como Laura Bozzo, Laura Zapata, Diana Golden y todo el rollo, entonces lo que le pido es que no se meta en lo que no le importa», concluyó el actor.

Tras las declaraciones Penélope no se quedó callada y sin hacer mucho alboroto como el famoso, decidió contestarle pues la famosa también es una mujer que no deja.

«Yo te voy a decir algo como dicen por ahí, más claro ni el agua no le puedes decir nada sin que él reaccione y como dice mi abuelita ‘chisme aclarado jamás terminado», dijo Menchaca desde el foro de Venga la alegría.

Mientras tanto usuarios no se quedaron callados y también se metieron al ruedo para defender a Penélope quien es muy querida en la pantalla chica.