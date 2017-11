Alma Cero niega ser la amante de Carlos Espejel

viernes, 24 de noviembre de 2017

Alma Cero se defiende de todas las acusaciones que ha recibido con respecto que ha encontrado el amor con su compañero de “Tres Familias”, Carlos Espejel, luego de que la esposa del actor la tachara de buscona en una publicación. Alma se defiende de quienes han querido afectar su reputación.

“Es normal que especulen eso cuando ven mucha química en el proyecto, pero lo tomo como algo normal en mi trabajo… Creo que tanto Carlitos como yo somos figuras mediáticas y yo me rio de lo que dicen, pero lo siento un poco por la familia de Carlos y en especial de su esposa, porque no debería de creer lo que publican. Esto no cambiará nuestra amistad y mucho menos nos va distanciar de la química que tenemos en la telenovela, llevamos una relación de amigos de 10 años y ha ido a la casa con Alondra, Bruno, Santi y bueno en esa ocasión pasó por un té y bueno ya saben como es esto de que inventan historias”.

Cero considera de mal gusto que estas publicaciones crezcan y que la pongan como una mujer sin valores, capaz de destruir una familia.

“Entiendo que sea la chamba y él y yo nos reímos cuando vimos la publicación. No le he llamado a ella, supongo que es una mujer inteligente y no es la primera vez que le arman una nota a Carlitos, una vez le sacaron que tenía tres amantes al mismo tiempo y al final del día son ellos los que como pareja tiene que resolverlo, insisto yo no soy la amante de Carlos y no quiero creer que ella haya dicho eso supuestamente de mí”.