Ana Brenda Contreras hará una pausa en su carrera

Ana Brenda Contreras después de 15 años de trabajar ininterrumpidamente, anunció que hará una pausa para dedicar tiempo a ella misma, y así también esperar un proyecto que la emocione.

La actriz sorprendió a todos cuando reveló que no participaría en la segunda temporada de ‘Dinasty’ en la televisión estadounidense, y sus motivos fueron precisamente que estaba agotada y quería descansar: “No reniego de mis éxitos, de la fortuna de hacer una carrera tan bonita, de tener gente que me sigue, al contrario, estoy muy agradecida, pero no he parado desde hace 15 años, nunca, ni un solo año…a veces pasan muchas cosas en tu vida que te sacuden, que te dicen que la vida es cortita y hay que disfrutarla”.

Ana Brenda participó en la telenovela de Televisa ‘Por Amar sin Ley’, que tuvo buenos índices de rating, pero también decidió retirarse de su personaje por tener exceso de trabajo.

La actriz aprovechará el tiempo en hacer cosas que ha pospuesto, y durante ese tiempo también esperará a que se le presente algún proyecto que la entusiasme y decida regresar a los escenarios.