Andrés García confirma su divorcio

viernes, 19 de enero de 2018

“No le gusta que hablen de ella, entonces mejor la dejamos para que no me estorbe el proceso, no tiene caso si no hay una relación más que de conveniencia mutua, pero no de ayuda de pareja, una ayuda de matrimonio, entonces eso tendrá que caer en divorcio tarde o temprano”, dijo Don Andrés en la entrevista que concedió al programa Hoy.

Asimismo, detalló que a 5 años de estar casados, ahora únicamente se hablan para solucionar asuntos que tienen en común. “Margarita y yo nos hablamos porque tenemos intereses comunes que arreglar, pero ya en un plan de ir separando los intereses”.

Por su parte, Margarita Portillo confesó: “estamos ya separados pero no quiero dar entrevistas al respecto, no es el momento para mí, estoy bien dentro de lo que cabe, pero no quiero hablar ni dar alguna entrevista”.

Finalmente, el actor manifestó que espera poder llegar a un buen acuerdo con su todavía esposa, y no tener que recurrir a una batalla legal con respecto a los bienes que tienen en común.”Yo creo que lo vamos a poder arreglar (sin abogados)”.