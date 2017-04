Angélica María revelará secretos ajenos

Viernes, 7 de Abril de 2017

En exclusiva para BASTA!, la señora Angélica María confirmó que ya se están escribiendo sus memorias, pues espera que el próximo año se estrene su bioserie, en la que contará cosas que nadie sabía de ella y de la gente a su alrededor.

“Ya están escribiendo mi bioserie, ya se hará pronto; yo les avisaré cuándo. No sé para qué empresa, pero ya les avisaré. Tal vez salga para el año entrante, pero sí existe la idea de hacerla y tal vez se haga pronto. Ahí se verán cosas que nadie sabía de mí y cosas que no se sabían de mucha gente”.

Aseguró que ella actúa con lealtad, pero aún así le han pasado cosas malas. “Yo nunca he sido mala persona, pero las cosas que me han sucedido han sido por otras personas, que tal vez no diga quiénes fueron, pero sí diré cómo fueron, y lo que sucedió”.

Dijo que aunque es otra persona quien está escribiendo estas memorias, ella solo ha platicado sobre su vida.

“Yo no estoy escribiendo nada todavía, yo diré cómo fueron las cosas, pero alguien más lo estará escribiendo; pronto les diremos cómo fueron las cosas de mi vida”.

Por otro lado, Angélica habló sobre su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional. “No habrá sorpresas, la única será que vamos a pasar una noche maravillosa. La sorpresa más bella que puedo tener es el contacto con el público y cantando canciones que todos conocemos, que todos queremos escuchar y además este show está dedicado a las mujeres mexicanas, luchonas, que sacan a sus hijos adelante”.

Finalmente habló sobre su estado de salud y dio un consejo a sus compañeros cantantes: “Estoy muy bien de salud. La cortisona ya no está en mi cuerpo desde hace muchos años, ya la gordura es por tragona, pero hasta eso no estoy gorda, estoy muy bien de peso. Pero de eso de la cortisona ya pasaron 23 años. Por supuesto que yo no recomiendo que la tomen, porque no es para cantar bien ni tener mejor voz, sino para desinflamar la garganta”.