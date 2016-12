Anuncian operativo de seguridad por los XV de Rubí, ante la gran expectativa generada

Martes, 6 de diciembre de 2016

México (Agencias).- Más de un millón de personas confirmaron sus asistencia a los XV años de Rubí, por lo que el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, señaló que ya se prepara un operativo de seguridad en los caminos y carreteras que conducen a la comunidad de La Joya, en el municipio de Villa de Guadalupe en San Luis Potosí.

El funcionario detalló que platicó con el padre y la hermana mayor de Rubí Ibarra García, quienes dijeron estar preocupados porque tanta gente que a través de las redes sociales afirmó que pretende asistir al festejo, sin embargo, seguirán adelante con los preparativos.

“Este es un fenómeno que no se esperaba la familia, ni los potosinos. Ayer nos pusimos en contacto con ellos para ayudarles y gestionar las corporaciones de seguridad y auxilio para que el evento salga lo mejor que se pueda. La hermana de Rubí me dijo este martes que la fiesta sigue adelante, no se cancela nada”, subrayó.

Segovia Hernández dijo que ante la posibilidad de que decenas de miles de personas de otros estados asistan a la celebración de Rubí se deben tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad a los turistas. Además, externó su intención de ser chambelán de la joven.

Asimilan la fama

El señor Crescencio Ibarra, oriundo de la localidad de La Joya, en San Luis Potosí, nunca imaginó que estas palabras que enunció para

invitar a sus allegados a la esta de 15 años de su hija Rubí fueran tomadas de manera literal.

“Dos días sí anduve triste porque es una niña está pequeña y sí, pero ahorita ya lo estamos asimilando. Que me dijo (ella), papá si nosotros

estamos bien, lo demás no importa”, declaró el padre al programa Las tardes de la Bigorra, de TV Azteca.

Hasta el momento más de un millón de personas se han apuntado para la celebración del onomástico de su hija, Rubí, quien aparece con

su padre y madre en un video que fue tomado de Facebook y viralizado a todo México.

La familia no sólo ha asimilado las burlas de millones de personas, sino que está fascinada con los memes, en especial dos: en donde

Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, abre la frontera para que acudan a la esta y en donde se burlan de la falta de

expresiones de la mamá de la joven, Anaelda.

Los famosos también se apuntan

“Avísenle a los papás de Rubí que yo quiero ir a los XV”, posteó Larry Hernández, uno de los primeros famosos en autoinvitarse. Además de Twitter, las celebridades mexicanas han mostrado su sentir en videos que se han compartido cientos de veces en Facebook y

Youtube.

Uno de los más populares ha sido el de Gael García que emuló el video de la escena familiar en el Show del Piolín, un programa que se

transmite en Estados Unidos.

Otra que subió video fue Niurka, que últimamente ha hecho diversos videos virales expresando ideas con su característico estilo

extravagante. “¿Cómo que no estoy invitada a los XV de Rubí? Ay mimá invitame pa’que yo te cante”, dijo la cubana.

Lucía Méndez, por su parte, se ofreció a cantar en su esta: “Si Rubí va a mi concierto, yo voy a su esta a cantarle Cielo Rojo”, declaró a

Hoy de Televisa.

Uno de los más dadivosos fue El Komander, quien prometió incluso pagar los vuelos. “Si toda esta gente me acompaña, vamos todos. Yo pago los vuelos, no hay pedo”, dijo en un concierto que fue subido a las redes.

También Andrea Legarreta y Galilea Montijo opinaron sobre el tema, y hasta regalos ofrecieron a la quinceañera.