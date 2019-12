Aparece expendiente secreto de Jenni Rivera a siete años de su muerte

Aunque parezca increíble, a siente años del deceso de La Diva de la Banda, el locutor de radio, Pepe Garza sorprendió a los hijos de la cantante, Chiquis Rivera y Johnny López al contarles que tiene una entrevista de Jenni Rivera, en donde ella predijo su muerte, pues le confesó que estaba siendo amenazada.

“Jenni Rivera me dijo que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte… Me dijo que no quería que estuviera nadie más. Es una entrevista donde se revelan cosas que no están muy claras aun… Dijo que quería que también se enteraran ustedes”, les dijo Pepe Garza a los hijos en el video que presenta como adelanto del que será uno de los más relevantes en el caso.

Ahora, en la ante sala del aniversario luctuoso de la cantante, saldrá a la luz información que aparentemente podría resultar reveladora, pues Pepe abrió, al parecer, una caja de pandora, con información que podría ser vital como parte de las investigaciones de la muerte de Jenni Rivera.

En el adelanto ofrecido por el mismo locutor, se ve él detrás de su escritorio con un archivo de audio en su computadora la cual se encuentra al centro de la imagen, la hija mayor de Jenni Rivera junto a su hermano Johnny se encuentra frente a él, ante la duda de por qué un audio tan importante lleva siete años cautivo en un cajón, ante una bola de nieve de dudas.

La explicación fue “He dejado pasar muchos años desde el fallecimiento de Jenni, algo me dice en mi corazón que este es el año donde hay que revelar y hay que compartir esto”, asentó el locutor.