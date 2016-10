Aquivaldo Mosquera rompe el silencio y pide a Karla Pineda que deje de mentir

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

“Yo tenía derecho a pedir una prueba de paternidad, cualquiera en mi lugar lo haría”, fueron las palabras con las que el futbolista colombiano, Aquivaldo Mosquera, comenzó el mensaje donde expuso su postura luego de confirmarse que sí es el padre del hijo de Karla Pineda.

Después de tantas especulaciones, hace algunos días al fin se dio a conocer la prueba de ADN que aseguró que la conductora mexicana decía la verdad respecto al polémico tema de su hijo, es por ello que el ex jugador del Pachuca ya hizo público un escrito para exponer su posturaEl también ex defensa del América escribió una carta y la publicó en su cuenta de Twitter, en la cual asegura que asumirá su responsabilidad, sin embargo también le mandó un contundente mensaje a la ex mujer de Adrián Uribe, a quien se dirigió de “usted”.

“@KarlaPineda1 Le exijo que deje de hablar del tema, por el bien y respeto de los menores que están involucrados, los que no pidieron estar en este asunto. Piense que con sus comentarios y publicaciones no deja de dañar, no sólo a mí, sino que usted también lleva la de perder”, advirtió el ahora jugador del deportivo Cali.

“Señora deje de mentir, deje de decir que la engañé. Usted estaba muy consciente de lo que hacía, jamás negué a mi familia, jamás le dije que estaba separado, acepte su parte y su responsabilidad en todo esto”, sentenció Mosquera.