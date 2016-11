Armando Manzanero reta a herederos de Juanga

Ciudad de México.- El maestro Armando Manzanero sorprendió a propios y extraños al confesar que tendrá una participación en la serie de televisión de Luis Miguel.

“Seguro participaré en el momento que se trate de comer o se trate de tomar un trago, o cuando se trate pasar un buen rato, ahí voy a salir yo”, bromeó.

No es nuevo que el compositor mexicano tiene una amistad con el cantante, al que admira.

“Es un excelente cantante que se merece que cuenten su vida, yo lo aplaudo”, dijo el compositor, quien por cierto está trabajando en nuevos temas para Luis Miguel.

Por otro lado, retó a la familia del fallecido Alberto Aguilera, Juan Gabriel, para que se lleven el catálogo del llamado Divo de Juárez.

“Si llegara el momento en el que la familia de Juan Gabriel no está bien o no está a gusto con su catálogo (de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SACM) que es la mejor del mundo, pues que se lo lleve. Aquí no existen amenazas; si no desea tener su catálogo, con toda la tranquilidad del mundo se lo puede llevar”, expresó el maestro Armando Manzanero, previo a la junta de consejo de la SACM, que preside.

El compositor yucateco dijo que ni Iván Aguilera ni nadie le ha expresado su deseo formal de llevarse la música de Juan Gabriel, pues el único contacto que tuvo con ellos fue para tratar de convencerlos en que dieran el permiso a Omar Suárez para producir el musical Amor eterno.

“No hubo más que una conversación de oigan, den permiso, no se puede, ¿por qué?, pues no se puede y se acabó. Me dijo el licenciado Cantoral que es algo verídico que el señor Juan Gabriel desde mayo le expresó al señor Omar que no quería dar autorización para la obra”.