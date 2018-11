Arturo Carmona aclara si regresó con Aracely Arámbula

Aunque Aracely Arámbula y Arturo Carmona fueron vistos hace días en actitud supuestamente cariñosa, lo que hizo pensar que tal vez se habían dado una segunda oportunidad en el amor, ahora es el exfutbolista quien aclaró que entre ellos no hay nada.

“(No hemos vuelto) para nada. Coincidimos en un evento y está muy feo que le digan ‘recalentado’. Cómo dicen eso, si es una dama”, lamentó el también actor de 42 años, de acuerdo con Univision Entretenimiento.

Arturo y Aracely fueron pareja en el 2011 y aseguró que siempre la recuerda con muchísimo cariño.

“Qué vaya a pasar el día de mañana, no lo sé”, expresó.

Por supuesto, esa respuesta pudiera crear sospechas sobre una posible reconciliación, por eso de inmediato aclaró “no estoy diciendo que se vaya a dar algo”. Y es que, por el momento, afirmó que era un hombre sin compromisos.

“(Estoy) soltero, tranquilo, enfocado 100 por ciento en el trabajo y las relaciones de pareja están en ‘stand by’. Creo en el amor para siempre, creo en el matrimonio, creo en la familia y obviamente deseo retomar esa parte tan personal, ya que creo que el ser humano no vino al mundo a estar solo”, indicó el exfutbolista, quien estuvo casado con la cantante Alicia Villareal, de quien se divorció en el 2001.

Sobre su pareja ideal, sólo dijo que esta llegará sin importar que sea una mujer famosa o no.

“Uno dice ‘no famosa, no esto, no lo otro’, pero al final te enamoras, no ves oficio, no ves profesión, no ves físicamente nada cuando te llega la persona”, afirmó.