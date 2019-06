Aseguran que Belinda fue quien se le declaró a Lupillo Rivera+video

La periodista Elisa Beristain contó durante la transmisión en vivo del programa «Chisme no Like”, que fue la intérprete quien le declaró su amor al hermano de Jenni Rivera.

«Resulta que Lupillo Rivera tenía esta relación con la ex amiga de Mayeli Rivera, Shirley, y esta iba a visitarlo los fines de semana al programa La Voz, en México (…), Lupillo empezó a notar que Belinda se empezó a portar muy distante, que le tiraba mala onda, y se la lleva a un restaurante para decirle que ¿qué le pasaba?, (…) fue Belinda quien le dijo: ‘¿Qué no te has dado cuenta?’ y él ‘¿de qué?”, (Belinda respondió) ‘estoy enamorada de ti’, a Lupillo se le cayó la quijada, no lo podía creer, jamás pensó que esa pulga brincara en su petate, y así fue la declaración de amor”.

Conjuntamente, la periodista agregó: «este sábado estuvieron en pareja en una fiesta en Cholula, Puebla, donde Lupillo Rivera fue padrino, es una fiesta que hace un comandante de la policía a su hija, y Lupillo fue el padrino, ya no sé si Belinda fue la madrina”.

Por otra parte, en redes sociales circula un video grabado de las historias de Instagram del reality en el que participan, donde diversos usuarios aseguran que se escucha a Rivera decirle «mi amor” a la cantante y actriz.

