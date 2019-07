Asesinan a tiros al cantante de corridos Samuel Barraza

El cantante de corridos Samuel Barraza fue ejecutado la noche del martes sin que hasta el momento se conozca la razón del ataque.

Barraza, nativo de Sinaloa, y un acompañante fueron ejecutados en el estacionamiento de un centro comercial en Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos, aproximadamente a las 22:30 hora local.

Información de la Fiscalía General del Estado señala que el cuerpo del músico presentaba disparos en la cabeza y en el tórax.

Las autoridades arribaron al lugar y recolectaron las pruebas necesarias para las investigaciones correspondientes y acordonaron el lugar.

La Fiscalía ordenó el levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). La persona que lo acompañaba fue identificada como Luis Edel Hernández Frías, de 34 años de edad.

Entre sus éxitos están las canciones ‘La noche ideal’ y ‘La parvada de cuervos’, este último popular por tratar el tema de la frontera con Estados Unidos y la migración.

En redes sociales contaba con miles de seguidores y en su canal de YouTube compartió videos con sus mayores éxitos.

En su perfil de Facebook se describió como músico y compositor, además de que aprovechaba la red para anunciar sus presentaciones.

Hace 10 días fue ejecutado de más de 100 disparos el también cantante grupero Luis Mendoza, y su representante, en las calles de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora.

Mendoza y su representante fueron atacados por un comando cuando transitaban en una camioneta blanca tipo pick up doble cabina.

Hombres armados a bordo de al menos dos vehículos, dispararon a quemarropa, con rifles de asalto, contra la camioneta en la que el músico viajaba. Los hechos se registraron en el bulevar Morelos y Coahuila, donde las autoridades encontraron un vehículo con impactos de bala en el parabrisas delantero.

Los agresores lograron darse a la fuga tras concretarse la agresión al cantante y su representante, quienes murieron al instante, mientras que los servicios policíacos y de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos.

Luis “Ronni” Mendoza García, era reconocido en la zona por interpretar música regional, pertenecía al grupo Los Ronaldos y en las últimas semanas habían estrenado un narcocorrido.

Mendoza de 23 años, iba en el asiento del copiloto cuando ocurrió la agresión, en la que recibió más de 300 disparos. Ahí, dos vehículos más resultaron con daños por las ráfagas de las conocidas como “cuerno de chivo”.

“¿Qué es lo que quieren, qué buscan, qué están planeando? que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros , 5 cargadores están conmigo”, decía una de sus letras.