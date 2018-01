Así reaccionó Gabriel Soto ante la polémica de que tiene otra hija

jueves, 4 de enero de 2018

Esta semana, Gabriel Soto estuvo de nuevo en el ojo del huracán, pues surgió el rumor de que el actor había tenido hace años una hija con otra mujer que no era su aún esposa, Geraldine Bazán, de quien está separado hace meses. Ante eso, el histrión reaccionó molesto en sus redes sociales.

“Ya BASTA de publicar ESPECULACIONES, información sin fundamento, CALUMNIAS, FALSEDADES y DIFAMACIONES!!Basta de MENTIRAS que destruyen, desprestigian y causan un daño MORAL irreversible @tvnotasmx”, escribió Gabriel en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que de acuerdo con la revista TV Notas, una joven acudió a su redacción para revelar que una chica había sido presuntamente amante del actor mientras aún se encontraba con Geraldine. Se trata de una maquillista de nombre Verónica Córdova, a quien supuestamente conoció en Sonora durante la grabación de la telenovela La Fuerza del Destino (2011). De hecho, la fuente afirmó que de la relación entre la joven y el actor había nacido una niña, que ahora tiene 5 años de edad.

Pese a esa publicación, y secundando lo que dijo Gabriel en Twitter, la chica en cuestión habló ante los micrófonos del programa El Gordo y la Flaca y desmintió la información. De hecho, comentó que las fotografías que publicó la revista, en la que aparecen juntos, sí son reales y que sí conoció al actor cuando grababa la telenovela La Fuerza del Destino, pero al ser cuestionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre si tenía o tiene una relación íntima con Gabriel, ella contestó tajantemente: “No, para nada”.

Y aunque la joven aceptó que sí tiene una hija de 5 años, al preguntarte si esta era hija del actor, volvió a contestar: “Claro que no, para nada”. Incluso comentó que no sería necesaria una prueba de ADN para su hija.

“Y jamás la sometería a eso, todo mundo sabemos que no es verdad, y obviamente no me voy a prestar, no me voy a seguir prestando”, expresó. “Estoy hablando ahorita para dejar claro lo que está pasando, para dejar claro, para desmentir lo que están diciendo. Están haciéndole daño a sus hijas, están haciéndole daño a mi hija, a mi familia, no, no es justo”.