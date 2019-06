Atala Sarmiento es víctima de extorsión por foto íntima

Atala Sarmiento reveló que es víctima de extorsión, ya que luego de sus vacaciones por Europa, la han amenazado con difundir una foto comprometedora si no accede a entregar el dinero que le piden.

«Desde que regresé, he recibido mensajes y llamadas donde me están extorsionando que, si no doy cierto dinero, van a publicar una imagen mía que es de carácter privado y que la sacaron de mi celular mediante un hacker”, contó la conductora.

De acuerdo a Sarmiento, la imagen es de hace seis años y la conservaba en su celular porque la compartió con su marido. Pero ahora tomará medidas legales al respecto.

«Ya estoy hablando con mis abogados porque eso es un delito, también quien la reproduzca, tanto en digital como en cualquier impreso también está incurriendo a un delito”, destacó.

Ante las declaraciones, sus compañeros del programa Intrusos le manifestaron su apoyo y solidaridad ante el caso.