Bárbara de Regil es criticada por “ignorante”

martes, 10 de octubre de 2017

Bárbara de Regil es calificada como ‘ignorante’ por seguidores del programa ‘La Saga’, conducido por Adela Micha y que se transmite a través de YouTube.

La actriz quien protagoniza la narco serie ‘Rosario Tijeras’, no tuvo una afortunada entrevista, pues de muchas preguntas que le realizó tanto Adela como Jorge ‘El Burro’ Van Ranking no supo contestar, incluso dijo no saber por ejemplo, dónde estaba el barrio de San Cosme, no saber que hay tacos de buche, no relacionar a los sicarios con los narcos, etc.

También presumió de hablar chino-mandarín, y al pedirle que dijera algo, dijo que no se acordaba.

Las críticas no se hicieron esperar, y muchos seguidores la criticaron, diciendo que era guapa pero muy ignorante, que no tenía tema de conversación por no saber de muchos temas, sólo tips de belleza y dietas.