Bárbara de Regil fue abandonada por su novio una semana antes de dar a luz

Bárbara de Regil revela importantes capítulos de su vida, y algo que la marcó para cambiar y ver hacia adelante fue el nacimiento de su hija Mar Alexa, cuando ella apenas tenía 16 años.

En el programa ‘En sus batallas’ de TV Azteca, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ habló de lo revelde que fue en su adolescencia: “No tenía amor propio, tomaba, me peleaba con todos, empecé a hacer muchas cosas sola cuando tenía 15 años, fue entonces cuando me enteré de que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que yo quería, pero me preocupé muchísimo porque tenía anemia, así que mi embarazo fue difícil porque era de alto riesgo”.

Fue una semana antes de que naciera su hija, cuando su pareja la abandonó para irse con una de sus amigas, algo que la llenó de rabia, desilusión y estrés, y agradece a su madre haberla apoyado y ayudado en esos momentos para cuidar de su hija.

Su prematura maternidad dice que la hizo reaccionar y direccionar su vida, se puso a estudiar decidida a salir adelante. Lo ha logrado a base de esfuerzo, y en lo profesional el personaje de Rosario llegó a sus manos sin esperarlo, incluso dijo que al principio no lo quería hacer por lo fuerte de la temática, pero al fin lo aceptó. Esta serie ha sido un éxito y la ha catapultado a la fama.

En lo personal Bárbara ha encontrado la estabilidad con su esposo Fernando Shoenwald, relató cómo se enamoró de él y que también es a quien ella considera el verdadero papá de su hija.