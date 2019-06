Belinda defiende a AMLO, asegura que no es ‘Dios’

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda apoyó firmemente la candidatura de Andrés Manuel López Obrador e incluso participó en el cierre de campaña en el Estadio Azteca el 27 de junio pasado. Hoy, a casi un año de ese acontecimiento y a seis meses de López Obrador como Presidente de México, la cantante sostiene sus convicciones: no se arrepiente de haber votado por él.

«Un presidente no es dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal», dijo en entrevista con El Universal.

En opinión de la cantante y actriz, apenas ha pasado medio año, es muy pronto para emitir juicios severos y decir si Andrés Manuel fracasó o no como mandatario.

«No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio».

Uno de los temas que le preocupan, reconoce, es el aumento de la delincuencia en el país y por eso mismo se dice dispuesta a contribuir con el gobierno.

«A mí me encanta contribuir, ayudar a mi país, todo lo que sea para mejorar siempre estaré a favor. Me gustaría mucho ayudar contra la delincuencia porque en estos meses he tenido muy de cerca varias situaciones complicadas de muertes, de secuestros, de violencia, robos y me preocupa porque México sería el país más maravilloso sin eso. Siempre se los digo a todos los extranjeros y mexicanos que se van para vivir ‘una vida mejor’, que México sería el país más increíble si no hubiera tanta delincuencia».

Si bien no ha sido recientemente, la intérprete cuenta que la han asaltado con pistola varias veces e incluso la han amenazado. «Es algo muy delicado y sería la única razón por la que me iría de México, pero no que piense que podría tener un futuro mejor (afuera)».

Rodeada de Ángeles Azules. Al tiempo que funge como coach del programa «La voz Azteca», Belinda se dio un gusto: tener una colaboración con Los Ángeles Azules en el tema «Amor a primera vista» (ft. Horacio Palencia), que está lanzando y cuyo video oficial saldrá a fine de junio.

«Es una canción que me gusta muchísimo, siempre hubo la fantasía en nuestra mente de hacerla con Los Ángeles Azules; los contactamos, aceptaron y pues quisimos hacer una cumbia, yo llevo tiempo tratando de buscar un sonido diferente, de hacer música diferente porque todo suena a lo mismo, quisimos hacer una nueva cumbia».

En entrevista reciente, los integrantes de la agrupación de Iztapalapa comentaron que Belinda insistió en hacer la canción y al respecto, ella responde:

«Cuando se me mete algo en la cabeza, se mete en mis deseos y allí estoy luchando. Yo creo que, el que persevera, alcanza».

¿Relación con Lupillo Rivera?

Pura amistad. Sobre la posible relación entre ella y Lupillo Rivera, su compañero coach en el programa de Azteca, dice que es motivo de risas porque solo hay amistad.

«Me llevo muy bien con los tres, me llevo perfecto con Lupillo, que me cae increíble y él será, óyeme bien, de los grandes amigos que tendré en la vida, será de esas personas que será mi amigo toda la vida y ojalá que así sea porque es un gran ser humano.

«Lupillo y yo no le dimos importancia, al contrario, entre más se diga, más nos hacen famosos. Y nos da mucha risa, es lo que nos da con este tema en especial», y agregó que se siente contenta con el programa, más allá de que se cuestione si tiene el mismo éxito que cuando perteneció a Televisa. (El Universal)