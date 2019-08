Belinda es una cazafortunas, estalla contra ella famoso empresario

Daniel Urquiza es empresario y conocido internacioalmente como El rey de las extensiones, y es entrevistado por Elisa Beristáin para su canal de YouTube. Entre algunas de las declaraciones que da, señala que Belinda es una cazafortunas.

Daniel Urquiza se caracteriza poro hablar de las estrellas del espectáculo sobre cómo realmente se conducen en sus carreras y no se limita a elogiarlas. La verdad, asegura él, siempre va por delante .

Lo que digo, lo digo con pruebas y me vale. Esto de salir en la televisión no me gustaba, me daba miedo, pero lo vencí.»

Sobre Belinda, asegura que no le cae nada bien: “Se siente guau, pero es bien miau. Una vez hablé con ella y se siente una estrella tipo Paris Hilton.»

Le gusta sacar y que presume lo que no tiene; presume que caserón en el Pedregal pero que renta y presume de lo que no tiene.”

Belinda es una cazafortunas, siempre ha andado con hombres de la misma edad de Lupillo. Ojalá que sea amor del bueno el que siente por Lupillo.»

Belinda es una mujer muy guapa y ha tenido oportunidad de ser una estrella súper internacional, pero se autosabotea ella misma, opina Urquiza.

De Galilea Montijo no tiene tampoco nada bueno que decir, porque sabe cómo es en realidad. Con ella tuvo un problema. Él solicitó que hiciera mención de su producto y se negó.

Convencida por Carla Estrada, la productora de Hoy, lo hizo en el mismo programa matutino, pero de muy mala gana y eso no le gustó.

De repente eres una mamona, cuando cortan (a comerciales), la gente no las quiere.Tienes que estar preparado e informado para estar en este medio.»

Urquiza, dice, ha pasado por malos momentos ante varias figuras del espectáculo, como es el caso de la colombiana Sara Corrales, y lo cuenta:

Sara Corrales comenzó a portarse conmigo prepotente, ante la productora Rossy Ocampo, que es su jefa en el trabajo y mi mejor amiga y manager.»

Daniel se considera una persona honrada, trabajadora y no una diva, como dicen muchos, pero si se mete alguien con él y no está bien informado, entonces sí sale en defensa propia, le dice a Elisa Beristáin.

Amo mi trabajo y estoy entregado a él desde hace 21 años. Si te metes conmigo y con mi trabajo, entonces si te ching…me voy a la yugular. ¡Sea quien sea!»

Daniel Urquiza está al frente de Stars Extensiones, desde 1999, cuando comenzó con su imperio de extensiones de cabello natural, preocupado por siempre ver a las mujeres lucir hermosas y con un look impecable.

Algunas de las chicas Stars Extensiones son Carmen Electra, Marisol Gonzales, Fey, Patricia Zavala, Karime Pindter, Natalia Téllez, Laura Flores y Cecilia Galeano.

Lo que opina de Belinda a partir del minuto 22 podrás verlo: