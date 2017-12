Belinda llegó a pensar en el suicidio + video

lunes, 11 de diciembre de 2017

Durante la entrevista que brindó durante el programa El minuto que cambió mi destino, la artista habló de los problemas que vivió durante su infancia y adolescencia, momento que se encontraba en la cúspide tras protagonizar algunas telenovelas para niños.

“Me molestaban desde niña que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en ‘Amigos por siempre’ que si yo estaba loquita. O sea, muchísimas cosas que me molestaban. El famoso Sapito siempre fue como ese bullying que como veían que me afectaba pues se aprovechaban”, contó Beli.

La actriz afirmó que debido a este acoso, paso de ser una niña rodeada de amigos, a ser una adolescente que vivía la mayor parte del tiempo en soledad. “Sí fue una época bastante difícil desde los 9 a los 17 no tenía amigas. Las niñas me molestaban”.

Al ser cuestionada sobre si en un momento pensó en quitarse en la vida, Belinda respondió: “En algún momento sí he pensado. Cuando era más chiquita: ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas. Que es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser.

Al tocar el tema del amor, la cantante comentó que únicamente ha amado una vez en la vida, pensó que dos pero no. Asimismo aseveró que le ha ido muy mal en ese tema. “Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme”.

No obstante, confía en que en algún momento pueda encontrar a la persona idónea para formar una familia, pues creció con el ejemplo de una familia unida. “Tengo una familia muy unida. Siempre he vivido enamorada del amor. Yo soy una persona romántica. Siempre vivo enamorada del amor, de la fantasía, de la ilusión y me cuesta mucho entender la realidad de las cosas”, dijo.