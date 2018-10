Buscará de nuevo el amor en Internet

Ciudad de México.- Alfredo Adame aseguró que a pesar de la mala experiencia sentimental que vivió con su expareja, volvería a buscar el amor en internet.

El conductor de 60 años platicó con Ventaneando de lo mal que la pasó con Susan Quintana, quien ventiló intimidades de pareja como que Alfredo “tiene un pene pequeño”.

“Esto es un ataque atroz, vil, vulgar, bajo, perverso hacia mi persona”, expresó molesto.

Afirmó que se trata de un ataque injustificado hacia su persona por parte de una mujer que batalla con diversos problemas emocionales que provocaron que la relación no funcionara.

“Trae arrastrando un pasado terrible y un lado oscuro que a mí no me gustó y que hasta miedo me dio. Tiene problemas serios de bipolaridad, estabilidad emocional, neurosis, esquizofrenia”, expresó.

Alfredo Adame confesó que se molestó demasiado cuando se enteró de lo que había dicho su ex, y comentó que incluso, se había acordado que lo que menos interesaba en la relación era el sexo.

“Soy muy estándar, muy normalito, tengo 60 años, todavía funciono bien, pero no soy ningún tigre de la jungla”, afirmó.

“¿Hay algún artículo en la Constitución que te meta al bote por tenerlo chiquito, o por no hacerle el amor cuatro veces al día? Yo creo que no, no es ningún pecado”, consideró.

Sin embargo, el conductor ha tomado con cautela lo sucedido, y se dice tranquilo por haber terminado con esta relación en la que hubo comportamientos extraños y mentiras por parte de ella.

Tras un tormentoso divorcio y esta mala experiencia, Adame expresó que sí le quedan ganas de seguir conociendo gente por internet.

“Me gusta el peligro”, dijo entre risas, “no le veo ninguna parte negativa, simplemente fue ensayo y error”, finalizó.