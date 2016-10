Cadena española sacará trapos sucios de Juanga

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

La televisora española Telecinco llevará a la pantalla chica la vida de Juan Gabriel, donde contará el pasado oculto del cantante. Así lo dio a conocer en exclusiva para BASTA! el examante de Juan Gabriel, Anathan Briss.

“Me buscaron de España de la Cadena Telecinco porque quieren hacer una serie de Juan Gabriel y quieren que participe. Están buscando a varias personas clave en la vida de Alberto. Quieren que les cuente mi relación con él, los inicios, mi romance con él, todo lo que vivimos en la pobreza en Acapulco cuando taloneábamos. Me van a volar allá y estaré en dos programas de la cadena, además también van a sacar un libro con C-J Editorial”.

Anathan ya tiene todo listo para partir a España. “Quieren que me vaya para Madrid unos quince días. Me van a pagar en euros, se nota que la televisora va a echar la casa por la ventana. Me voy en noviembre para allá”.

Para el publirrelacionista fue una sorpresa que dieran con su paradero. “Me han buscando casi desde que murió Juan Gabriel, me contactaron por las redes sociales y les pasé mi teléfono. Ya está todo arreglado, yo les advertí que sólo voy a hablar con la verdad por cruda que sea, nada que no haya vivido con Juan Gabriel por respeto a él y a su público que tanto lo ama”, finalizó.

¿SABÍAS QUE?

Anathan Briss fue amante de Juan Gabriel cuando Alberto era un perfecto desconocido, ellos vivieron un tórrido romance en Acapulco.