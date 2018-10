Carlos Cuevas revela que ha cantado para los narcos y afirma que son personas muy decentes

Sin intimidarse con la pregunta, Cuevas dijo: “es que todo mundo ¿no?, en algún momento siempre nos ha contratado alguien así y no te das cuenta, entonces pues, dejarlo pasar, no hay de otra, si te pagan, vas a cantar donde sea”.

Sobre cómo ha sido el trato con los capos, el intérprete de boleros contó: “es que son unas personas muy decentes, o sea, son unas personas que te pagan, que te cumplen, tú les cumples a ellos, y en esa armonía claro que te tiene que ir bien”.

No obstante, Carlos Cuevas dejó en claro que su trato con ellos no ha pasado de ir a cantarles. “Terminas de cantar, ahí nos vemos, te piden foto, pues nos tomamos la foto todos, con los señores de la casa si es una fiesta, unos quince años, una boda, toman la foto y te vas a tu cuarto si es en provincia o te vienes para México, no me voy a sentar a tomar la copa con ellos, con nadie, en la vida eh, quien sea”.

Asimismo, reveló que cuando le piden otra canción al momento de finalizar su show, sí lo ha hecho, pero con una condición. “Siempre te dicen eso, ‘¡oye échate otra!’, y yo le digo ‘sí, órale, pero es el doble’, y ellos me dicen: ‘sí, no hay bronca’.

Por el momento, Carlos Cuevas continúa con sus presentaciones por todo el país y agradece seguir en la preferencia del público tras varios años de carrera.