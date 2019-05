Celia Lora habla tras polémica sobre AMLO y se defiende con contundente mensaje

Celia Lora se vio envuelta en la polémica luego de que un comentario desatara críticas, pues durante una transmisión, la hija de Álex Lora dijo le había pedido a un amigo que matara al Presidente de México.

Ahora, Celia habló por primera vez luego de sus polémicas declaraciones.

“Tírenme de a loca, es muy fácil pero no sé por qué les pega tanto. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y ‘La Gaviota’, claro que no, yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos”, dijo la modelo al programa ‘Venga la Alegría’.

Además, dijo que ha recibido amenazas por su desatinado comentario.

“También es más padre tener vida y no estar pendiente de gente que no conocen y que si opino que más les da, es presidente ¿no? Hay muchos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y no sé si quieren llamar mi atención o que yo les conteste. Les mando un saludo”, comentó.