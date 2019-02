Con 24 mexicanos, Spider-Man gana por Mejor Película de Animación

No sólo Roma hizo historia por México en los Premios Oscar 2019. Spider-Man: Into the Spider-Verse se llevó la estatuilla por Mejor Película de Animación, dándole el triunfo a 24 mexicanos que formaron parte del equipo de animadores de Sony Pictures Imageworks.

El nombre de los 24 mexicanos es: Aldo Cruz Serrano, Alfonso de la Cruz, Anuar Figueroa Casillas, Arturo Martín Camargo, Carlos Mendieta, Cruz Contreras, Daniel Hernández Leyva, David Hernández, Dulce Velázquez, Eunice Elizabeth Panduro Pérez, Fabián García, Fausto Estrada Guerrero, Guillermo Sánchez Camacho, Jimena Barrera Colín, Jonathan Navarro, José Luis Orozco, Judith Guzmán, Leonardo Baez Maldonado, Leticia Maycotte, Mario Alberto Martínez Tapia, Miguel Ramos, Óscar Peralta, Román Llanos y Samuel Arturo Rico Vázquez.

Spider-Man: Into the Spider-Verse venció en la terna a ‘The Incredibles 2’, ‘Isle of Dogs’, ‘Mirai’ y ‘Ralph Breaks The Internet’.