¡Con lágrimas! Chiquis Rivera revela el duro reproche que le hizo a Jenni Rivera

A escasos días de conmemorarse el que fuera el cumpleaños 50 de Jenni Rivera, Chiquis Rivera confesó el duro reproche que le hizo a la «Diva de la Banda” en vida.

La joven cantante reveló en entrevista para Univisión que le reclamó a su famosa madre por estar más al pendiente de su carrera profesional que de sus hijos.

«Siento que amas más estar en el escenario que estar en casa. Es como si amaras a tus fans más que a nosotros. Me siento tan mal por ese comentario que le hice a mi mamá”, contó Chiquis.

De la misma forma, la pareja de Lorenzo Méndez contó que Jenni le respondió: «ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”.

Mostrando su arrepentimiento, Chiquis agregó: «Si tuviera a mi mamá enfrente me gustaría preguntarle: ¿estás orgullosa de mí? ¿he hecho un buen trabajo? Es lo único que quiero saber”.

Cabe señalar que Chiquis quedó a cargo de sus hermanos tras la trágica muerte de Jenni Rivera, y aunque ha estado apoyada de su familia, sobre todo de la abuela materna, la artista ha manifestado que no ha sido nada fácil llevar esta responsabilidad