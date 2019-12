Consuelo Duval relata la vez que conoció a la amante de su ex

La conductora la contactó y la citó en Televisa.

Durante el programa Netas Divinas, Consuelo Duval hizo una gran revelación al contar que en alguna ocasión ella si revisó el teléfono de su ex pareja, encontrándose con algo que la lastimó mucho.

Y es que el padre de sus hijos salía con alguien a escondidas, por lo que la actriz no lo pensó dos veces y habló con ella, la citó en Televisa con el pretexto de que haría un casting y la conoció.

“La veo llegar se sienta junto a mí y le pregunto ‘¿vienes al casting?’, ‘sí’, y le dije ‘ay yo te conozco ¿no? Fuiste a una boda’. A una boda que (mi marido) no me llevó a mí, sino que se la llevó a ella… le pregunté sobre la boda y le dije ‘¿cómo te dice tu novio?’, ‘ranita’”, relató.

Consuelo le preguntó a la novia de su esposo «¿pero es casado ¿no?» a lo que la joven contestó que no “yo tengo mamá y papá y nunca haría eso”.

La actriz dijo que la mujer le dio mucha ternura y no le dijo nada, pero, ya a su casa, cuando el padre de sus hijos llegó le dijo “¡Ay! Tú nunca me has dicho ‘ranita’”, después de eso se divorció.

Por su parte, Jacky Bracamontes, Natalia Téllez y Daniela Magun comentaron que ellas también han husmeado en los teléfonos de sus parejas.