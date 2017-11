Consuelo Duval y Adela Micha toman a juego el acoso sexual

viernes, 3 de noviembre de 2017

Agencias.- Aunque hay un escándalo por el catálogo de “prostitutas actrices” en Televisa tras las declaraciones de Kate del Castillo, varias actrices de la televisora niegan haber sido víctimas.

Sin embargo, cuando Adela Micha le preguntó su experiencia a Consuelo Duval, pasaron de hablar de un tema serio y que preocupa a la sociedad a tomarlo a broma.

Duval, contó que a los 16 años sintió que Emilio Azcárraga Milmo la iba a acosar sexualmente, mientras ella le pedía algo relacionado con su fallecido padre.

“Es que yo creo que ni me lo insinuó; me dijo, oye, ‘pero esto te va a costar…’. Yo a mis 16 años le dije: ‘Si a mí me va a pedir un favor sexual, de una vez le voy diciendo que no’. Pero se quedó así de ‘No, niña, no, lo que quiero pedirte es que nunca cambies’, y me sacó de su oficina, fue divino”.

Pero lo terrible fue cuando Consuelo dijo: “Pero así que me dijeran, quítate la ropa para hacerte casting, no, qué horrible, qué frustración… (Adela preguntó: ‘¿que no te lo digan?’)… ¡que no me lo digan!”.

Entre carcajadas, Adela tomó en broma el acoso sexual a mujeres, y hasta añadió: “¡A mí cuando no me preguntan digo lo mismo, o no les gusto, o no sé!”.