Cristian Castro no ayuda económicamente a su padre que lo necesita

Jueves, 22 de Junio de 2017

Cristian Castro no está ayudando económicamente a su padre Manuel ‘El Loco’ Valdés, quien está sometido a tratamiento de cáncer de piel y su situación económica no es buena.

El comediante fue quien lo reveló a TV Notas: “Le dije que no tenía dinero, que apenas me alcanza para vivir con el día. No me ayudó, pero no le guardo resentimiento, yo tampoco vi por él cuando era niño”.

En una entrevista anterior, Cristian se mostró solidario con su papá, y dijo estar dispuesto a tenderle la mano si lo necesitaba: “Siempre se lo he ofrecido, pero no quiere porque tiene a su mujer y a sus hijos, tiene su pasado, pero si algo sucede, Dios no lo quiera yo voy a estar ahí para tenerlo en mi casa”. Y con su conocido sentido del humor agregó: “Yo mismo le voy a hacer su cafecito y hasta le voy a preparar un ‘porrito’”.

Valdés está siendo atendido en el Instituto Nacional de Cancerología, mediante un convenio realizado con la ANDA, quien está aportando una cuota que cubre los gastos mínimos del actor.